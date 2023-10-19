Собянин: В Москве подготовили большую программу для горожан старшего поколения

Для москвичей открыто свыше 200 групп по истории страны, искусств, кинематографа и краеведению Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поделился информацией о главных событиях, которые ожидают жителей столицы в рамках проекта «Московское долголетие» этой осенью.