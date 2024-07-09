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"Вы не поверите": Военный аэродром Миргород снова накрыли ракетным ударом

"Вы не поверите": Военный аэродром Миргород снова накрыли ракетным ударом

По предварительным данным, в Полтаве и области — порядка пяти приходов "Искандера". Аэродром Миргород повторно попал под раздачу, "вы не поверите", но его снова "накрыли ракетным ударом", сообщает "Военная хроника".

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