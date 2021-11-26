Режиссер Наталья Кудряшова обвинила продюсера Андрея Савельева в "захвате" ее фильма о Ксении Петербургской. Тот сослался на конфликт с РПЦ

Новый скандал в российской киноиндустрии: актриса и режиссер Наталья Кудряшова публично заявила, что продюсеры отнимают у нее ее новый проект — фильм о святой Ксении Петербургской, над которым она работает последние несколько лет.
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