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SPLETNIK

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Первая ракетка мира Арина Соболенко в "голом" платье вышла в свет с женихом

Первая ракетка мира Арина Соболенко в "голом" платье вышла в свет с женихом

Первая ракетка мира Арина Соболенко вместе со своим 37-летним женихом, бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом, посетила мероприятие бренда Material Good в Нью-Йорке.

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