На Украине ликвидировали трех западных наемников. Британская и американская пресса волками воет по убитому ветерану натовского вторжения в Афганистан Саймону Лингарду и американским «солдатам удачи» Тимоти Гриффину и Скайлеру Джеймсу Греггсу.