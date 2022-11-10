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Иностранный легион, он же «Зоопарк»: Американских и британских наемников записали на Украине в «двухсотые». Фамилии известны

На Украине ликвидировали трех западных наемников. Британская и американская пресса волками воет по убитому ветерану натовского вторжения в Афганистан Саймону Лингарду и американским «солдатам удачи» Тимоти Гриффину и Скайлеру Джеймсу Греггсу.

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