Аналитик Коньков: политика Зеленского держится на продолжении конфликта

Политика президента Украины Владимира Зеленского держится на продолжении военного конфликта. Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков в беседе с "Лентой.
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