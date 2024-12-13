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Аналитик Коньков: политика Зеленского держится на продолжении конфликта

Аналитик Коньков: политика Зеленского держится на продолжении конфликта

Политика президента Украины Владимира Зеленского держится на продолжении военного конфликта. Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков в беседе с "Лентой.

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