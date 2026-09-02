Грушко заявил о невозможности Запада добиться превосходства в Арктике

Запад не сможет добиться военного превосходства в Арктическом регионе, несмотря на стремление превратить его в зону геополитической конкуренции, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на сессии Восточного экономического форума «Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК».