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Пятый канал

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Грушко заявил о невозможности Запада добиться превосходства в Арктике

Грушко заявил о невозможности Запада добиться превосходства в Арктике

Запад не сможет добиться военного превосходства в Арктическом регионе, несмотря на стремление превратить его в зону геополитической конкуренции, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на сессии Восточного экономического форума «Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК».

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