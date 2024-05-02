В Екатеринбурге неизвестные осквернили братскую могилу группы Дятлова

Они испортили портрет одного из участников экспедиции и оставили оскорбительные надписи.Братская могила группы Дятлова на Михайловском кладбище Екатеринбурга была кем-то осквернена, сообщает телеграм-канал Ural Mash.
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