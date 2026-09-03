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62ИНФО | Новости Рязани

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Азорский антициклон подарит Рязанской области теплое бабье лето

Азорский антициклон подарит Рязанской области теплое бабье лето

Обычно бабье лето обеспечивает нам устойчивый азорский антициклон. Обозначены даже типичные для него даты - началом бабьего лета часто считают конкретное число, 14 сентября.

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