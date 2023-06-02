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Американский «Интер» намерен заполучить нападающего Лионеля Месси с помощью двух неожиданных преимуществ

Американский «Интер» намерен заполучить нападающего Лионеля Месси с помощью двух неожиданных преимуществ

Новый конкурент арабского клуба «Аль-Хиляль» на нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси готов предложить игроку 50 млн евро в год, если тот согласится выступать за американцев.

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