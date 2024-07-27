Латвийский политический блогер попросил убежище в России

Политический блогер из Латвии Станислав Букайнс запросил политическое убежище в России. Об этом «Известиям» рассказал его знакомый, научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов в субботу, 27 июля.
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