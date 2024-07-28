Прощание с МотоТаней: трогательная речь мужа и слёзы сына Татьяна Сергеева На прощальной церемонии, которая прошла в Турции, собрались родные, друзья и поклонники трагически погибшей блогерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня.