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Джереми Сохан поставил сверху через Домантаса Сабониса

Джереми Сохан поставил сверху через Домантаса Сабониса

Новичок «Сан-Антонио» Джереми Сохан исполнил эффектный данк в матче с «Сакраменто». Сохан поставил сверху через форварда «Кингз» Домантаса Сабониса с фолом.

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