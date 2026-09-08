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Пятый канал

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Туман и сход лавины: в Кабардино-Балкарии приостановили поиск пропавших туристов

Туман и сход лавины: в Кабардино-Балкарии приостановили поиск пропавших туристов

Поиски пропавших альпинистов после трагедии в горах Кабардино-Балкарии пришлось приостановить. Сильный туман не дал перебросить всю группировку спасателей, а повторное обрушение снежного карниза сделало операцию в разы опаснее.

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