В Альметьевске остановили работу газового объекта из-за выявленных нарушений

В промышленной зоне Альметьевска выявлены серьезные нарушения в работе газораспределительного узла. К его инфраструктуре были подключены пять организаций, однако компания, обслуживающая объект, не имела необходимых лицензий.
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