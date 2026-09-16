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Татар-информ

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Электромобиль «Атом» запустили в серийное производство

Электромобиль «Атом» запустили в серийное производство

Фото: max.ru/kamaz_officialgroup На Московском автомобильном заводе «Москвич» началось серийное производство отечественного электромобиля «Атом».

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