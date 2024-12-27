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Царьград

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Следственный комитет России: более 6 тысяч дел о преступлениях Киева с 2014 года

Следственный комитет России: более 6 тысяч дел о преступлениях Киева с 2014 года

С 2014 года Следственный комитет России возбудил свыше 6 тысяч дел против киевского режима, связанных с преступлениями против мирного населения и российских военнослужащих.

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