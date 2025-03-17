Возвращение западного бизнеса в Россию в Киеве назвали вопросом времени

Восстановление бизнес-связей России и западных стран является только "вопросом времени", сотрудничество всё равно будет возобновлено "в том или ином виде", уполномоченный президента Украины Владислав Власюк в интервью Politico.
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