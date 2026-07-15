AmCham: Бизнес США потерял $200 млрд из-за санкций против РФ

Эмоции — плохой советчик в бизнесе. Особенно когда речь идет о потере 200 миллиардов долларов. Именно столько, по данным главы Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи, потеряли американские компании за четыре года антироссийских санкций.
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