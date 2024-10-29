Самосуд Марианны Бахмайер: как сложилась судьба женщины, которая пришла в суд и застрелила преступника, лишившего жизни ее 7-летнюю дочь

Fotos von Marianne Bachmeier, die Selbstujustiz machte und den mutmaßlichen Täter ihrer Tochter tötete, am Prozesstag, Deutschland November 1982- .
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