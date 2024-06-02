Пульмонолог Подмосковья рассказала о вреде третичного курения

Курение наносит огромный ущерб здоровью не только курильщика, но и всей семьи. Ольга Замышляева, детский пульмонолог, напомнила родителям о скрытой угрозе курения со стороны третьих лиц, которое вредит ребенку не меньше, чем пассивное курение.
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