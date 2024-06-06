Догнал жертву, добил очередью из автомата и сбежал. Кадры с места: Что известно о стрельбе в Москве

Неизвестный в чёрном открыл стрельбу из автомата в Москве в районе Фили-Давыдкого. В Сеть попали кадры того, как злоумышленник догнал свою жертву — 35-летнего мужчину, несколько раз выстрелил, потом хладнокровно добил очередью из автомата и сбежал через дворы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии