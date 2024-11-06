Вирус Коксаки: что это, как защититься и чем он опасен? Ольга ВайленкоВирус Коксаки, входящий в группу энтеровирусов, представляет собой опасное заболевание, проявляющееся в различных формах — от легких симптомов до тяжёлых осложнений, таких как менингит или энцефалит.
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