Песков: Германия пытается наперегонки угодить всем из-за нехватки суверенитета

Eduard

Нет на Западе Свободы и никогда не было.Лижиткзад Америки вас не трогают,можете даже костюмчик прикупить,но если своё мнение вздумаете иметь,начнутся проблемы от США? Все что Шольц говорит,это написано ЦРУ и передано ему Послом США в Германии!