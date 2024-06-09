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Песков: Германия пытается наперегонки угодить всем из-за нехватки суверенитета

Песков: Германия пытается наперегонки угодить всем из-за нехватки суверенитета

Обладая нехваткой суверенитета ФРГ пытается угодить сразу всем центрам силы на Западе. Это касается и Европейского союза, и Соединенных Штатов, и Североатлантического альянса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Eduard
Нет на Западе Свободы и никогда не было.Лижиткзад Америки вас не трогают,можете даже костюмчик прикупить,но если своё мнение вздумаете иметь,начнутся проблемы от США? Все что Шольц говорит,это написано ЦРУ и передано ему Послом США в Германии!
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16 час.
Eduard
Что такое житт умом Америки,вы видите по примеру Украины.Еслибы Зе сделал как обещал убрал с Донбасса ВСУ этого бы не было,но Америка же велела.Вдруг Украина оказалась рабами США,теперь их воевать отсылают тира Украину&quot;воруют&quot;,причем Украина уже полякам отписана,тоесть это не воровство?
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16 час.

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