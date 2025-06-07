Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Без России, оказывается, никак: Трамп попросил Путина спасти Америку

Без России, оказывается, никак: Трамп попросил Путина спасти Америку

Последние решения США показывают: до американцев начинает доходить, что главная угроза Америке исходит совершенно не оттуда, откуда предполагалось и активно педалировалось.

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