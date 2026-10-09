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США ввели санкции против Международного уголовного суда

США ввели санкции против Международного уголовного суда

Минфин США включил Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в санкционный список. Как сообщила пресс-служба ведомства, это решение влечет за собой блокировку всего имущества или финансовых активов МУС на территории США.

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