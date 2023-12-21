5 хитростей, которые помогут украсить и собрать новогодний стол без лишних трат

Новогоднее настроение во многом определяется атмосферой, создаваемой вокруг праздничного стола. Мы собрали несколько проверенных хитростей и советов, которые помогут сделать праздник незабываемым: все украшения и лайфхаки требуют только того, что уже и так под рукой.
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