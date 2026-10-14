Астраханская молодежь более 9 млн рублей потратила на кино по «Пушкинской карте»

Всего в регионе выпустили 55 тысяч карт. С начала года по государственной программе «Пушкинская карта» юные астраханцы смогли приобрести билеты на сумму более 18 млн рублей.
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