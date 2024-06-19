Новая статья: Обзор игрового 240-Гц 4K-монитора MSI MPG 321URX QD-OLED: на уровень выше Пр...

Новая статья: Обзор игрового 240-Гц 4K-монитора MSI MPG 321URX QD-OLED: на уровень вышеПроверенные временем IPS или новейшие OLED в формате 27-дюймовых WHQD – популярный выбор, но далеко не все потребители готовы приобретать подобный монитор на следующие 5-7 лет.