За 12 лет войны против Донбасса и СВО Украина нарушила все заключённые перемирия. Об этом на своём канале заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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