Долговая нагрузка "ФосАгро" продолжает увеличиваться

ФосАгро опубликовала фин. результаты по МСФО за 9 месяцев и III кв. 2024 г. Долговая нагрузка компании продолжает увеличиваться во многом за счёт выплаты дивидендов в долг, как вы понимаете это влияет на % расходы, а ведь в ближайший год эмитенту придётся погасить/рефинансировать увесистую сумму (занимать придётся не в валюте под комфортные %, а в ₽ и % ставка у нас ошеломительная).