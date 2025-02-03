УАЗ запустил производство новых моделей. На Ульяновском автозаводе начали выпускать два новых полноприводных пикапа - Sollers ST6 и ST8.
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УАЗ запустил производство новых моделей. На Ульяновском автозаводе начали выпускать два новых полноприводных пикапа - Sollers ST6 и ST8.
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