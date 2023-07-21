Львовский мясной магазин так рекламирует свою продукцию

А ещё Власов был героем обороны Москвы в 1941 году.Но это не индульгенция от предательства.

СМ

Сергей Медведев

А летом 1941 года Андрей Власов вывел остатки 57 армии из Киевского "котла" Красной Армии.Полководческий талант молодого командарма сразу же заметили в Ставке Верховного Командования Красной Армии.Зимой 1941 года части генерала Власова(он тогда командовал 20 армией Западного фронта) выбили немцев из Солнечногорска.Эта операция сподвигла Западный фронт Красной Армии перейти в наступление.Да,это не дает права идти на предательство.Именно поэтому по приговору суда Московского военного трибунала Власов и был повешен.Очень жаль его мачеху,которая бесследно исчезла после известия о Любаньской катастрофе 26 армии Волховского фронта.Земляки Власова отреклись от Власова:все однофамильцы Власова попросту в сельсовете сменили фамилии.