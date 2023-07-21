Гнусно глумится над семьёй, погибшей на Крымском мосту.Но магазин, не в вакууме существует. У него есть клиенты, покупатели.
Львовский мясной магазин так рекламирует свою продукцию
Комментарии
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Александр
А ещё Власов был героем обороны Москвы в 1941 году.Но это не индульгенция от предательства.
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10 час.
СМ
Сергей Медведев
А летом 1941 года Андрей Власов вывел остатки 57 армии из Киевского "котла" Красной Армии.Полководческий талант молодого командарма сразу же заметили в Ставке Верховного Командования Красной Армии.Зимой 1941 года части генерала Власова(он тогда командовал 20 армией Западного фронта) выбили немцев из Солнечногорска.Эта операция сподвигла Западный фронт Красной Армии перейти в наступление.Да,это не дает права идти на предательство.Именно поэтому по приговору суда Московского военного трибунала Власов и был повешен.Очень жаль его мачеху,которая бесследно исчезла после известия о Любаньской катастрофе 26 армии Волховского фронта.Земляки Власова отреклись от Власова:все однофамильцы Власова попросту в сельсовете сменили фамилии.
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8 час.
ludmila Cernega
Какая мерзость!
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1 час.
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