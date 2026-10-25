Около 300 лучших кендоистов из 25 регионов страны примут участие в Чемпионате и Первенстве России по кендо, который пройдет в Иванове с 1 по 3 ноября на площадке Дворца игровых видов спорта.
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