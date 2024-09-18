В США признали пилотов ВСУ непригодными для сложных задач на F-16

Пилотам ВСУ не хватает опыта для решения сложных задач на поставленных Западом истребителях F-16. Об этом рассказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, пишет издание Air & Space Forces Magazine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии