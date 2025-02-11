Вот что умеет уникальный УАЗ Патриот для покорения Чукотки

Можно ли превратить УАЗ Патриот в идеальный автомобиль для Чукотки, или лучше сразу купить созданный для таких условий внедорожник? Этот проект – попытка сделать из классического российского автомобиля надежную и проходимую машину, способную справляться с суровыми условиями севера.