Вот что умеет уникальный УАЗ Патриот для покорения Чукотки

Можно ли превратить УАЗ Патриот в идеальный автомобиль для Чукотки, или лучше сразу купить созданный для таких условий внедорожник? Этот проект – попытка сделать из классического российского автомобиля надежную и проходимую машину, способную справляться с суровыми условиями севера.
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