Foreign Policy: стремление Таиланда и Малайзии к БРИКС настораживает США

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС Стремление Таиланда и Малайзии присоединиться к БРИКС настораживает Соединенные Штаты, ведь из-за этого они могут потерять позиции в стратегически важной Юго-Восточной Азии, пишет Foreign Policy.