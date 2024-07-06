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Foreign Policy: стремление Таиланда и Малайзии к БРИКС настораживает США

Foreign Policy: стремление Таиланда и Малайзии к БРИКС настораживает США

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС Стремление Таиланда и Малайзии присоединиться к БРИКС настораживает Соединенные Штаты, ведь из-за этого они могут потерять позиции в стратегически важной Юго-Восточной Азии, пишет Foreign Policy.

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