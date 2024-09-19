Алтайские аграрии просят ввести режим ЧС из-за проблем с урожаем

Из-за непогоды сельское хозяйство столкнулось с серьезными трудностями Исполнительный директор союза крестьянских формирований Алтайского края Александр Вайс обратился с просьбой о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации.
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