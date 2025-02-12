Игроки «Химок» могут бойкотировать товарищеский матч из-за невыплаты зарплат за ноябрь и декабрь. Садыгов обещал погасить задолженность в ближайшие дни (Metaratings)

Как сообщает Metaratings.ru, футболисты подмосковного клуба готовят акцию из-за невыплаты зарплат за ноябрь и декабрь 2024 года и могут не выйти на поле в товарищеском матче, который планируется провести на сборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии