Даниэл Водэ: «Критика помогает властям принимать наилучшие решения»

Решение о временной приостановке лицензий девяти телеканалов и после завершения режима чрезвычайного положения было принято Советом по продвижению инвестиционных проектов национального значения в конце декабря 2023 г.
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