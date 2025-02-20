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Захарова: иностранные компании должны уважать историю России

Захарова: иностранные компании должны уважать историю России

Иностранные компании должны уважать историю России, если хотят работать в стране. Таким мнением поделилась представитель МИД России Мария Захарова.

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