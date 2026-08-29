The British Navy reported military escort of Russian vessels in the English Channel

Ships of the Navy of the Russian Federation escorted merchant vessels traveling through the English Channel, the press service of the Naval Forces (Navy) of Great Britain said.
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