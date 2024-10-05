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Закон и Порядок

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ХУСНУЛЛИН СДЕЛАЛ ЖЁСТКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТАХ. ВЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА ВНЕЗАПНО ВЗБУНТОВАЛИСЬ

ХУСНУЛЛИН СДЕЛАЛ ЖЁСТКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТАХ. ВЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА ВНЕЗАПНО ВЗБУНТОВАЛИСЬ

Власти Таджикистана взбунтовались в ответ на жёсткое заявление вице-премьера России Марата Хуснуллина о нелегальной миграции.

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Комментарии
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Е Ва
а их заманашки и дети что тут делают? мусоропроводы чистят или мешают нам учить детей в школе нормально (это первое что на ум пришло) и ведь ходят гордо с нарисованными бровями, как хозяева страны((
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6 час.
Е Ва
Россия (власти) простила странам, которые поставляют мигрантов, унижение и практически уничтожение русскоязычного населения, а сейчас вдруг не простит, когда за все уплачено((
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6 час.
нн
наталья никифорова
Пусть власти Таджикистана наведут порядок у себя в кишлаках, а потом что-либо требуют от России. Пора заканчивать с неконтролируемым заездом всей этой братии. А чиновников, способствующим заезду и &quot;укоренению&quot; мигрантов сажать на серьезные сроки с конфискацией &quot;заработанного непосильным трудом&quot;....
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6 час.

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