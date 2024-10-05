ХУСНУЛЛИН СДЕЛАЛ ЖЁСТКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТАХ. ВЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА ВНЕЗАПНО ВЗБУНТОВАЛИСЬ

Е Ва а их заманашки и дети что тут делают? мусоропроводы чистят или мешают нам учить детей в школе нормально (это первое что на ум пришло) и ведь ходят гордо с нарисованными бровями, как хозяева страны((

Е Ва Россия (власти) простила странам, которые поставляют мигрантов, унижение и практически уничтожение русскоязычного населения, а сейчас вдруг не простит, когда за все уплачено((