Ландо Норрис основал собственную гоночную команду

@landoДействующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис стал сооснователем гоночной команды LN4 Fusion, которая будет выступать сразу в нескольких молодёжных чемпионатах и станет частью более крупного проекта по развитию молодых пилотов.
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