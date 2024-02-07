Для развития Кузбасса особое значение имеет научный потенциал молодёжи

Накануне Дня российской науки, который будет отмечаться 8 февраля, в Кузбассе подвели итоги областных конкурсов «Лучший студент», «Лучший аспирант», «Лучший молодой ученый», «Лучший учебник (учебное пособие)» и «Лучшая монография».
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