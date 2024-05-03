Reuters: Британия разрешила Украине атаковать Россию

Информационное агентство Reuters вновь опубликовало интервью с главой МИД Соединенного Королевства Дэвидом Кэмероном, в котором тот утверждал, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России.
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