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Военное обозрение

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Украинский канал: Сырскому поставлена задача любой ценой удержать захваченные территории в Курской области

Украинский канал: Сырскому поставлена задача любой ценой удержать захваченные территории в Курской области

Несмотря на жалобы военных ВСУ, резервы на Донбасс не пойдут.

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