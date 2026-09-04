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Как московские школы способствуют раскрытию талантов ребенка

Как московские школы способствуют раскрытию талантов ребенка

Начало учебного года — время надежд и переживаний фото: Smile19/Shutterstock/Fotodom.ruВ этом сентябре за парты сели около миллиона московских школьников, и каждый из них может стать будущим инженером, предпринимателем, медиком или программистом.

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