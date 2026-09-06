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ИА Регнум

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Фигуристы Кагановская и Некрасов взяли серебро в танцах на льду в Токио

Фигуристы Кагановская и Некрасов взяли серебро в танцах на льду в Токио

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, выиграли серебро международного турнира Kinoshita Group Cup в Токио.

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