Детский сад в Петрозаводске оштрафовали за нарушение санитарных норм

Роспотребнадзор добился наказания для детского сада за антисанитарию Мировой суд рассмотрел дело о нарушении санитарных норм в детском саду № 61 «Золотой ключик» и вынес решение в пользу Роспотребнадзора.
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